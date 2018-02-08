الشيخ فؤاد العمري يزور الدكتور عبدالرحمن السديس

إبراهيم الزهراني(صدى):

أوضح فضيلة مدير العلاقات العامة والإعلام الشيخ سالم بن عبيد الصواط، أن فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، زار معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في مكتب معاليه برئاسة شؤون الحرمين .

وجرى أثناء اللقاء مناقشة الأعمال المشتركة بين الرئاستين والاستفادة من خبرات الرئاستين في جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبرامج وفعاليات الأمن الفكري وبرنامج المنطقة الفريد( كيف نكون قدوة) والذي أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.

وأوضح الشيخ العمري أن معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حريص على تجسيد الشراكة الفاعلة من خلال إقامة البرامج التدريبية والحملات التوعوية مع شؤون الحرمين لتعزيز العمل والرقي بمستوى الأداء لدى منسوبي الرئاستين.