الحكم على قاتل موظفة السفارة البريطانية في لبنان

بيروت(صدى):

أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان حنا بريدي، القرار الظني في جريمة قتل الديبلوماسية البريطانية ريبيكا دايكس، فطلب انزال عقوبة الاعدام بحق المدعى عليه طارق حوشية المتهم بقتلها في ديسمبر الماضي.

وكان بريدي أنهى تحقيقاته في الملف، وطلب إعادة الاوراق الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لإيداعها المرجع القضائي المختص.

وحدد حنا بريدي، قاضي التحقيق في دائرة جبل لبنان حيث وقعت الجريمة، لائحة اتهامات بحق طارق حوشية، وهو سائق في خدمة أوبر اتهم باغتصاب دايكس وقتلها في الساعات الأولى من يوم 16 ديسمبر.

وبموجب لائحة الاتهام، أقر حوشية باغتصاب وخنق دايكس التي كانت في الثلاثين من عمرها وتعمل في إدارة التنمية الدولية بالسفارة البريطانية.