الإرياني يكشف إنجازات حكومة ” بن دغر ” في ظل الأزمة الحوثية

فهمي محمد(صدى):

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ، إن الحملة التي تستهدف رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن دغر ، تستهدف الدستورية وصرف الأنظار عن الانتصارات المستمرة التي يحققها الجيش ضد الحوثيين .

وأشار ” الإرياني ” إلى مدى تأثير تطور الأوضاع اليمنية إيجابيًا ، على الحوثيين بعد الخسائر الفادحة التي تعرضوا لها ، قائلًا عبر حسابه الرسمي على تويتر ، ” الحملة التي تستهدف دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر وطاقمه الوزراي لا يمكن النظر إليها بمعزل عن تلك التحركات السياسية والعسكرية التي تستهدف الشرعية الدستورية وصرف الأنظار عن الانتصارات الساحقة التي يحققها ابطالنا في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في أكثر من جبهة ” .

وتابع قائلًا ” لعل الجميع يعرف جيداً الوضع الذي كانت عليه مدينة عدن عندما كلف الدكتور بن دغر برئاسة الحكومة ووصل مدينة عدن في ظل أوضاع أمنية وعسكرية وسياسية واقتصادية أقل ما يمكن وصفها بالصعبة والمعقدة، وهذا للتاريخ .. واليوم نجد السهام توجه نحو الرجل وحكومته وكأن شيئاً لم يتحقق ” .

واستطرد وزير الإعلام اليمني في تغريدة أخرى ” تطبيع الأوضاع في عدن ، وإعادة بناء الأجهزة المحلية ، وتفعيل المؤسسة الامنية ، ودفع رواتب الموظفين بصفة شهرية ، وأنهاء أزمة النفط والغاز، وحل مشكلة الكهرباء والمياه ، والبدء بإعادة أعمار ما دمره الانقلابيون، كلها عناوين عريضه لأزمات طاحنة وجدت الحكومة نفسها أمامها منذ لحظة مباشرتها لمهاما ” .

ولفت معمر الإرياني ، إلى أن هذه الملفات اليمنية تمثل التزامات على عاتق الحكومة ، ويعود الفضل في النهاية لحكومة ” بن داغر ” ، التي كان لها تدخلات واضحة ومعالجات شاملة انعكست بوضوح على تفاصيل حياة المواطنين اليومية ، ولاتزال جهودها مستمرة رغم العوائق وشحة السيول ” .

واختتم حديثه قائلًا ” يمثل اليوم تثبيت وجود حكومةالدكتور أحمد بن دغر في محافظةعدن واستمراره في أداء مهامه من المدينة تحدياً صريحاً للشرعيةالدستوري​ة والتحالف العربي لدعم الشرعية، باعتبار هذا الوجود والاستمرارية عنوانا واضحاً للنصر الذي أحرزته الشرعية المدعومة من التحالف على المليشيات الحوثيةالايراني​ة ” .