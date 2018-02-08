بالفيديو.. انقلاب مركبة بسبب ضيق طريق عقبة ريدة

حمود العنزي (صدى):

أدى ضيق الطريق في عقبة ريدة وانحداره الشديد مع عدم وجود حواجز خرسانية، اليوم الخميس، إلى وقوع حادث مروع لعمال صيانة تابعين لإحدى الشركات، بعد أن فقد السائق السيطرة على المركبة من نوع ” قلاب سيزو ” ، وسقط بهم إلى الهاوية.

وساعدت الصخور في منع المركبة من الاستمرار في الانقلاب، حتى أنقذت العمال، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى عسير العام، وهم في حالة حرجة.

وناشد المواطنون الجهات المسئولة، بصيانة الطرق ووضع الحواجز وسفلتة عقبة ريدة لكونها تحد من الحوادث.