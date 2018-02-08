بالفيديو.. شرطة خميس مشيط تطيح بسائق الجيب المتهور

أبها(صدى):

نجحت شرطة عسير، في القبض على قائد سيارة جيب سار على طريق خميس مشيط المدينة العسكرية بتهور وراوغ بين المركبات.

وكان تداول مقطع فيديو بين النشطاء، يظهر سائق متهور يراوغ على طريق خميس مشيط المدينة العسكرية، كما يمارس التفحيط.

وتفاعل مرور عسير مع مقطع الفيديو، وتم تكليف وحدات البحث لإجراء البحث والتحري عن المركبة وقائدها ليتم التوصل إلى معلومات ساعدت في ضبط المركبة والقبض على قائدها رغم عدم توفر معلومات عن لوحة المركبة، وتم حجز المركبة وإحالة القضية إلى الهيئة المرورية لإصدار قرار بحقه.