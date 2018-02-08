الخضيري: الأعشاب والفواكه الطبيعية يقتصر دورها العلاجي على الوقاية

حمود العنزي (صدى):

أكد عالم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري ، إن الأعشاب والفاكهة الطبيعية التي يتم الترويج لها وبيعها على أنها علاج قطعي للأمراض المستعصية ، تعد ذات دور وقائي فقط .

وأشار ” الخضيري ” ، إلى أنه لم يثبت علاجها القطعي للمرضى ، قائلًا عبر حسابه الرسمي على تويتر ، ” هذه الاعشاب والفواكه التي يتم التسويق لها وبيعها وكأنها علاج قطعي للامراض المستعصية هي أغذية قد تكون ذات دور وقائي ودور مساعد للشفاء فقط وداعم للمناعة ولكن لم يثبت ابداً انها علاج قطعي او بديل للعلاجات القائمة والمعتمدة عبر ابحاث طبية موّثفة ومبنية على براهين على مدى عشرات السنين ” .