قبول 90 طالبًا من 18 دولة في برنامج جامعة الطائف للمنح الخارجية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أعلنت جامعة الطائف ممثلةً بإدارة المنح الدراسية، قبول 90 طالبًا ينتمون لـ18 دولة للالتحاق ببرنامج المنح الخارجية للدراسة في الجامعة للعام الجامعي المقبل 1439- 1440 هـ، بعد أن قامت إدارة المنح الدراسية بالجامعة، بتطوير آلية استقطاب الطلاب المتميزين من مختلف الدول، للدراسة في التخصصات كافة، ما عدا التخصصات الصحية.

وشملت قائمة المقبولين طلابًا من كلٍّ من: الصومال، وإندونيسيا، والفلبين، وأفغانستان، وماليزيا، وروسيا، البوسنة والهرسك، ومصر، والسودان، وليبيا، ومالي، وبريطانيا، وجزر القمر، والسنغال، ونيجيريا، والمالديف، والمغرب، وفلسطين.

وقال مدير الإدارة الدكتور حاتم القرشي: إن الجامعة عملت أيضًا على رسم استراتيجية قبول طلاب المنح ” الداخلية والخارجية ” وتفعيلها ومتابعة تنفيذها، لتوافق قرار مجلس الوزراء رقم ” 94 ” بتحقيق نسبة خمسة في المئة من أعداد المقبولين كل سنة بالجامعة لطلاب المنح، وبناء اللوائح التنفيذية والخطط الاستراتيجية للمنح لتسيير العمل بشكل مؤسسي.

وأشار الدكتور ” القرشي ” إلى أن جامعة الطائف ستتيح لطلاب المنح القبول في الدراسات العليا في تخصصات متنوعة، وذلك للمرة الأولى، مؤكداً حرص الجامعة على تقديم الرعاية الثقافية والاجتماعية والصحية والتدريبية لطلاب المنح الداخلية أثناء دراستهم، إضافة إلى رعاية الخريجين؛ وذلك باستضافتهم في المحافل الثقافية المقامة في المملكة.