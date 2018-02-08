نتائج مباريات وترتيب فرق دوري المحترفين

طلال الغامدي(صدى):

أعلن اتحاد كرة القدم، نتائج مباريات اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة الحادية والعشرون، من دوري المحترفين، فضلا عن ترتيب الفرق.

وحقق نادي الهلال التعادل الإيجابي مع نظيره النصر خلال لقاء الديربي مساء اليوم الخميس ، الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة دوري المحترفين، ليتصدر الهلال في المركز الأول، برصيد 43 نقطة، بينما النصر احتل المركز الثالت، برصيد 31 نقطة.

ونجح نادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره الفيصلي بهدفين مقابل هدف واحد فقط ، ليحتل الأهلي المركز الثاني، برصيد 41 نقطة، بينما الفيصلي المركز الرابع، برصيد 30 نقطة.