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” النمر ” : قلوب النساء أكثر عرضة للانكسار

” النمر ” : قلوب النساء أكثر عرضة للانكسار
أماني الغامدي(صدى):

قال الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي، إن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ” رفقا بالقوارير ” في غاية البلاغة.

وأضاف ” النمر ” ، عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن قلوب القوارير أكثر عرضة للانكسار، كما أثبتت الابحاث بعد 14 قرنا من الزمن.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7157 ] نشر منذ 2 ساعتين

اَللَهُمَ صَلِّ وَسَلمْ عَلَىْ نَـبّـيُنا مُحَمَّدْ وَعَلى آلِه و صَحْبِهِ أَجْـمَعِين

[ عدد التعليقات: 8101 ] نشر منذ 2 ساعتين

خيــتي ــ جنوبيه قحطانيه ــ 🌞🌻.
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اَللَــــــــــــهُمَ آميـــــــــــين يارب ألعــــــــالمـــــــــــــين .
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جَـــزاكِ الله مِــن ألحســـنات إلــوف ألمـــلايــن .

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