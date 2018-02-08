” النمر ” : قلوب النساء أكثر عرضة للانكسار

أماني الغامدي(صدى):

قال الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي، إن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ” رفقا بالقوارير ” في غاية البلاغة.

وأضاف ” النمر ” ، عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن قلوب القوارير أكثر عرضة للانكسار، كما أثبتت الابحاث بعد 14 قرنا من الزمن.