الجيش الروسي: هدف أمريكا في سوريا الاستيلاء على أصول اقتصادية

موسكو(صدى):

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن الهدف النهائي للولايات المتحدة في سوريا، مشيرة أنه ليس محاربة تنظيم داعش، لكن الاستيلاء على أصول اقتصادية.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن المقاتلين السوريين الذين استهدفهم التحالف لم ينسقوا أنشطة استطلاعهم بشكل مسبق مع موسكو.

ويأتي الرد الروسي بعد هجوم للتحالف الدولي، بقيادة واشنطن، على مقاتلين موالين للحكومة السورية، في شرق سوريا الغني بالنفط، حيث من المحتمل أن يحتدم الصراع هناك.