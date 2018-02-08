تفاصيل استهداف ناشطة يمنية على يد قناص حوثي

فهمي محمد(صدى):

كشف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ، عن تفاصيل مقتل الناشطة ريهام بدر محمد عبدالواسع الشهيرة باسم ” رهام البدر ” ، والتي قتلت برصاصة قناص في مدينة تعز جنوب غرب اليمن .

وأصدر المركز بيانًا له اليوم الخميس ، أشار فيه إلى أن الناشطة اليمنية قتلت وهي في مهمة الغوث الإنساني بشرق تعز ، من خلال القنص المباشر الذي أدى إلى استشهادها مع عضو آخر بالفريق يدعى مؤمن سعيد حمود سالم ، بالإضافة إلى إصابة زميل ثالث لهم يدعى أحمد الصامت والذي يعاني من جروح عميقة وخطيرة .

وأوضح البيان إن قتل ريهام ورفاقها تم بشكل مرصود عبر قناصين استهدفوا فرق الإغاثة اليوم الخميس ، الساعة 11 صباحًا بمنطقة صالة الكريفات اللصب شرق تعز .

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