تفاصيل استهداف ناشطة يمنية على يد قناص حوثي
كشف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ، عن تفاصيل مقتل الناشطة ريهام بدر محمد عبدالواسع الشهيرة باسم ” رهام البدر ” ، والتي قتلت برصاصة قناص في مدينة تعز جنوب غرب اليمن .
وأصدر المركز بيانًا له اليوم الخميس ، أشار فيه إلى أن الناشطة اليمنية قتلت وهي في مهمة الغوث الإنساني بشرق تعز ، من خلال القنص المباشر الذي أدى إلى استشهادها مع عضو آخر بالفريق يدعى مؤمن سعيد حمود سالم ، بالإضافة إلى إصابة زميل ثالث لهم يدعى أحمد الصامت والذي يعاني من جروح عميقة وخطيرة .
وأوضح البيان إن قتل ريهام ورفاقها تم بشكل مرصود عبر قناصين استهدفوا فرق الإغاثة اليوم الخميس ، الساعة 11 صباحًا بمنطقة صالة الكريفات اللصب شرق تعز .
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42508 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يرحم من مات ويحسن عزاء اهاليهم وذويهم ، ويشفي من اصيب ,, آمين ,,