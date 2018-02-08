بالفيديو.. الرياح تكشف ” سر ” ترامب

واشنطن(صدى):

كشفت الرياح القوية سر تسريحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يكن يظهر في مقاطع فيديو ولا صور سابقة.

وظهر ترمب في مقطع الفيديو، أثناء صعوده طائرة الرئاسة وسط رياح قوية عصفت بتسريحة شعره المميزة، ما كشف عن وجود مناطق صلعاء في رأسه، تتناسب وعمره البالغ 71 عامًا.

وكانت ابنة ترمب ومستشارته إيفانكا، صرحت سابقًا بأن والدها يعمل على إخفاء الصلع بتصفيف شعره بطريقة خاصة، واستعمال كريمات تعمل على تثبيته، إضافة إلى أنه قام بزراعة شعر رأسه.