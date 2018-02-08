بالفيديو.. الرياح تكشف ” سر ” ترامب
كشفت الرياح القوية سر تسريحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يكن يظهر في مقاطع فيديو ولا صور سابقة.
وظهر ترمب في مقطع الفيديو، أثناء صعوده طائرة الرئاسة وسط رياح قوية عصفت بتسريحة شعره المميزة، ما كشف عن وجود مناطق صلعاء في رأسه، تتناسب وعمره البالغ 71 عامًا.
وكانت ابنة ترمب ومستشارته إيفانكا، صرحت سابقًا بأن والدها يعمل على إخفاء الصلع بتصفيف شعره بطريقة خاصة، واستعمال كريمات تعمل على تثبيته، إضافة إلى أنه قام بزراعة شعر رأسه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42508 ] نشر منذ 4 ساعات
اصهب الهب ,,
,, ويش الجديد باالموضوع ..؟
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24382 ] نشر منذ 4 ساعات
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abdul[ عدد التعليقات: 923 ] نشر منذ 4 ساعات
ومن يصبغ شعره ولحيته بالحبر الاسود حتي وهو ابن ٨٠ سنة!!! . ما بقي لهم الا يدفنو شوية صباغ اسود وإياه في اللحد عندما يموت.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3951 ] نشر منذ 4 ساعات
يهب ياوجهه
مرسيدس[ عدد التعليقات: 188 ] نشر منذ 4 ساعات
القريه بانت يا شايب وين عجوزته مهي معه