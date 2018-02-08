العثور على طلاسم سحرية بحوزة قتلى الحوثي في الحديدة
وجد مقاتلوا الجيش الوطني والمقاومة التهامية ، طلاسم سحرية بحوزة قتلى الحوثي ، وذلك أثناء معركة تحرير مديرية حيس في محافظة الحديدة الواقعة غربي اليمن .
وكشفت قوات الجيش ، إن هذه الطلاسم والأسحار يتم تزويد ميليشيات الحوثي بها ، زاعمين أنها ستقيهم من الشر وتنجيهم .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42508 ] نشر منذ 5 ساعات
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, خابوا وخسروا هم وخزعبلاتهم التي لاتمت للإسلام بصله ، تلك الكتابات السحريه اعطاهم اياها طواغيت المجوس واوهموهم باالنصر ,,
,, الا لعنة الله على الكافرين والمشركين ,, آمين ,,
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2778 ] نشر منذ 4 ساعات
خزعبلاتهم وخرابيطهم .. 🤣 يارب امحقهم و اكفينا شرهم