العثور على طلاسم سحرية بحوزة قتلى الحوثي في الحديدة

فهمي محمد(صدى):

وجد مقاتلوا الجيش الوطني والمقاومة التهامية ، طلاسم سحرية بحوزة قتلى الحوثي ، وذلك أثناء معركة تحرير مديرية حيس في محافظة الحديدة الواقعة غربي اليمن .

وكشفت قوات الجيش ، إن هذه الطلاسم والأسحار يتم تزويد ميليشيات الحوثي بها ، زاعمين أنها ستقيهم من الشر وتنجيهم .