  • الجمعة 9

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. العثور على طلاسم سحرية بحوزة قتلى الحوثي في الحديدة

العثور على طلاسم سحرية بحوزة قتلى الحوثي في الحديدة

العثور على طلاسم سحرية بحوزة قتلى الحوثي في الحديدة
فهمي محمد(صدى):

وجد مقاتلوا الجيش الوطني والمقاومة التهامية ، طلاسم سحرية بحوزة قتلى الحوثي ، وذلك أثناء معركة تحرير مديرية حيس في محافظة الحديدة الواقعة غربي اليمن .

وكشفت قوات الجيش ، إن هذه الطلاسم والأسحار يتم تزويد ميليشيات الحوثي بها ، زاعمين أنها ستقيهم من الشر وتنجيهم .

 


الوسوم:, , , , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 42508 ] نشر منذ 5 ساعات

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, خابوا وخسروا هم وخزعبلاتهم التي لاتمت للإسلام بصله ، تلك الكتابات السحريه اعطاهم اياها طواغيت المجوس واوهموهم باالنصر ,,

,, الا لعنة الله على الكافرين والمشركين ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 2778 ] نشر منذ 4 ساعات

خزعبلاتهم وخرابيطهم .. 🤣 يارب امحقهم و اكفينا شرهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *