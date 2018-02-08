بالصور.. الهلال يتعادل ايجابياً مع النصر

الرياض - تصوير محمد السعران(صدى):

حقق نادي الهلال التعادل الإيجابي مع نظيره النصر خلال لقاء الديربي مساء اليوم الخميس ، الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة دوري المحترفين .

وسجل جونيور كابانانغا هدف العالمي الأول في الدقيقة الثامنة من بداية الشوط الأول ، ليسجل الهدف الثاني للفريق اللاعب محمد فوزير في الدقيقة الـ24 من عمر المباراة .

وسدد الهلالي نيكولاس ميليسي هدف فريقه الأول في الدقيقة الـ15 من الشوط الأول ، لينقذ أشرف بن شرقي الفريق بتسجيله لهدف التعادل في الدقيقة الـ88 من نهاية الشوط الثاني في المباراة .