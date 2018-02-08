بالصور.. الهلال يتعادل ايجابياً مع النصر
حقق نادي الهلال التعادل الإيجابي مع نظيره النصر خلال لقاء الديربي مساء اليوم الخميس ، الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة دوري المحترفين .
وسجل جونيور كابانانغا هدف العالمي الأول في الدقيقة الثامنة من بداية الشوط الأول ، ليسجل الهدف الثاني للفريق اللاعب محمد فوزير في الدقيقة الـ24 من عمر المباراة .
وسدد الهلالي نيكولاس ميليسي هدف فريقه الأول في الدقيقة الـ15 من الشوط الأول ، لينقذ أشرف بن شرقي الفريق بتسجيله لهدف التعادل في الدقيقة الـ88 من نهاية الشوط الثاني في المباراة .
ماوكلي[ عدد التعليقات: 221 ] نشر منذ 4 ساعات
الهلال فريق المنشطات مستوى في الشوط الأول ضعيف حركه بطيئة وفي الشوط الثاني يرتفع مستوى الفريق لدرجة عدم قدرة الفريق الآخر عن مجارته لو رجع بكامل لاعبيه لاحظت في أكثر من مباره شوط أول ضعيف والوسط الثاني برشلونه مباراة الاتحاد والنصر بطولة الدوري ياتأخذها بنزاهة وبعرق جبينك و أغلب لاعبين الهلال حتى عرقهم ماينزل ولاكنه بذل مجهود؟