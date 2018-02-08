بالصور.. لصوص يسرقون محتويات مدرسة بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

أقدم لصوص على سرقة مدرسة عبادة بن الصامت، التابعة لتعليم جنوب المدينة المنورة، والعبث بها والكتابة على الجدران.

وأوضح مدير الإعلام التربوي والمتحدث باسم تعليم المدينة، عمر البرناوي، أن الحادثة تمثلت في التخريب والتكسير لمحتويات بعض الغرف الإدارية والعبث بها والكتابات على الجدران، لافتاً إلى أن اللصوص قاموا بسرقة جهاز ” اللاب توب ” الخاص بمدير المدرسة.

كما قاموا بالعبث وتكسير الأبواب والتجهيزات المكتبية، ولم يكتفوا بعملية السرقة والعبث بل قاموا بالكتابة على الجدران عبارة ” سيتم القبض علينا قريباً ” ، وبعض العبارات غير اللائقة، مبيناً أن الجهات الأمنية باشرت الواقعة وأن التحقيق ما زال جاريًا.