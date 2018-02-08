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الأهلي يفوز على الفيصلي بثنائية

الأهلي يفوز على الفيصلي بثنائية
نواف السالم(صدى):

نجح نادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره الفيصلي بهدفين مقابل هدف واحد فقط ، خلال لقاء اليوم الخميس ، الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة دوري المحترفين .

وسدد هدف الراقي الأول اللاعب سلمان المؤشر في الدقيقة الرابعة من بداية الشوط الأول ، ليسجل هدف الفوز الثاني اللاعب إيوانيس فيتفاتزيديس في الدقيقة التاسعة من بداية الشوط بهدف من ضربة جزاء .

واستطاع الفيصلي أن يقلل حجم الخسارة ، بتسجيل هدفه الوحيد من قبل لويس غوستافو دا سيلفا في الدقيقة الـ36 من عمر الشوط الأول .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 420 ] نشر منذ 4 ساعات

الف مبروك ياملوووك وفالنا الدوري بإذن الله

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