سا افتح لكم نافذه من أبواب الواقع

لنبحر في واقع العالم الذي جعل الحلال حرمًا.. والكاذب صادقًا.. والمنافق هو المنصف!

عجبًا لعالمكم

الدنيا.. لا تترك لك سوا الخام البيض.. وقطعه من أرضها لا تتجوز حجم طولك،

وحصوتين على رأسك وأقدامك.. لا تترك في هذه الدنيا.. سوا ذكرك وحسن خلقك

لا يدخل مالك، ولا ولدك في قبرك.

أزرع في دنياك ذكرًا جميلًا.. عش اليوم متسامح لا تعلم ما يطرق الموت بابك.

لا تكره أحد ولا تحسد أحد فا الله خلقنا، وكتب لنا الرزاق، لا تكره شخص ولا تحسده على ما أعطاه الله سعادة أو مال أو جمال .

فا انت لا تعلم ماذ اخذ الله منه ؟!.

صحته.. أم ماله.. أم بناؤه.. أم سعادته.

ربما تحسده على شئ تعتقد أنه نعمه، وهو ربما في الواقع نقمه وسخط من الله.

كم من واحد فتح الله عليه بالمال الكثير ولكن أحرمه نعمة الصلاة فهو مشغول عنها في الهث خلف أمواله.

وربما الآخر رزق بالكثير من الأبناء ولكن عاقين فهم نقمه وعذاب.

قولوا الحمد لله.. فهو مفتاح خيرات الدنيا والآخرة

بالشكر تدوم النعم.. والله وحده مغير الأحوال.