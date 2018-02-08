البرلمان العربي يثمن جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين

نايف السالم(صدى):

ثمن البرلمان العربي عاليًا الجهود التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق الأمن فيهما.

وأكد البرلمان العربي، في بيان صدر عقب ختام اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية التي عقدت بالقاهرة على مدى يومين برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، أن المملكة منذ تأسيسها حتى الوقت الحاضر تحت ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – تقوم بدور كبير فى خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.

وأشاد بما يشهده الحج عامًا بعد عام من تحسين وتطوير في منظومة المشاريع والخدمات التي تقدمها المملكة لخدمة الحجاج في الجانب الأمني والتنظيمي والصحي، مؤكداً أن هذه الجهود أدت لإبراز الصورة العالمية المشرقة للحرمين الشريفين، وإظهار قيم الإسلام والمسلمين الحقيقية من خلال ما تقدمه من خدمات رائدة وعظيمة خدمة للحرمين الشريفين.