هيئة المحلفين تطالب بالسجن مدى الحياة لقاتل رجل عربي

واشنطن(صدى):

وجهت هيئة المحلفين 4 تهم للأمريكي ستانلي فيرنون مايجرز ، حيث اعتبرته مذنبًا بعد الجرائم التي ارتكبها ، والتي كان على رأسها القتل العمد وحيازة سلاح ناري بعد ارتكاب جناية لقتل جاره العربي الأمريكي من أصول لبنانية ، والذي يدعى خالد جبارة عام 2016 .

وأصدرت هيئة المحلفين قرارًا ، بالحكم على ” مايجرز ” بالسجن مدى الحياة دون فرصة للإفراج المشروط عنه ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار عن تهمة القتل ، و10 شنوات سجن وغرامة 10 آلاف دولار لتهمة حيازة سلاح ناري بعد جناية ، والسجن أيضًا لمدة عام واحد مع غرامة مالية قدرها ألف دولار للتخويف الخبيث والمضايقات التي جرت من قبل الأمريكي تحت تهمة ” جريمة الكراهية ” ، و6 أشهر آخرين في السجن مع غرامة ألف دولار جزاء تهديده بتنفيذ أعمال عنف .

وأكدت الهيئة على موعد جلسة الحكم ، الذي تم تحديده يوم 20 فبراير المقبل في تمام العاشرة صباحًا ، حيث أشار مكتب النائب العام الأمريكي ، إلى أن النيابة لم تطالب بإنزال عقوبة الإعدام بالقاتل الأمريكي ، لأن العوامل المشددة اللازمة لها لا تنطبق على هذه الحالة .