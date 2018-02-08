ظهور حيوان غريب بلا أعين على شواطئ أستراليا

كانبرا(صدى):

أثارت جثة حيوان غريب، جرفتها أمواج البحر حيرة العلماء، وذعر المواطنين في ولاية كوينزلاند شمال شرق أستراليا.

واكتشفت الأسترالية شيري سيمونز، عند وجودها على أحد شواطئ مقاطعة كوينز لاند شمال شرقي البلاد عندما لاحظت الحيوان البحري الذي ينبض بالحياة ملقى على رمال الشاطئ.

ولفتت ” سيمونز ” ، إلى أنها اعتقدت في البداية أن الحيوان مجرد أخشاب قذفت بها الأمواج، لكنها عندما اقتربت أدركت أنها أمام حيوان مخيف وغريب من نوعه.

وقال العلماء في الولاية الأسترالية، إنه يمكن أن يكون سمكة قرش من فصيلة غير معروفة لكنهم لم يجزموا بذلك، بينما المسؤولون، قالو إنه من الممكن أن يكون حيوان الأطوم.