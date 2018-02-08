اللواء اليحيى يفتتح معرض الجوازات بالجنادرية 32

عادل الحربي (صدى):

افتتح مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم الخميس، معرض المديرية العامة للجوازات بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية ” 32 ” .

واطلع اللواء اليحيى خلال الجولة على أركان المعرض، الذي اشتمل على ركن نشأة الجوازات، وركن مراحل تغيير الزي العسكري للجوازات، وركن خدمات الجوازات الإلكترونية ” أبشر ومقيم ” وقسم ” أبشر أعمال، الذي يقدم خدمة التسجيل في الخدمات الإلكترونية وتفعيلها وتحديث البيانات الإلكترونية، وخدمة إصدار أو تجديد جواز السفر السعودي عبر منصة أبشر.

كما اطلع اللواء اليحيى على ركن معهد الجوازات الذي يقدم نبذة عن تاريخ المعهد وأبرز الكلمات التي قيلت عنه من قبل قادة المملكة على مر التاريخ والركن الخاص بأبشر ومقيم الذي يهدف إلى توعية زوار المهرجان بالخدمات الإلكترونية المقدمة من الجوازات وركن المنافذ الدولية، الذي يتم من خلاله تصوير الأطفال الزائرين للمعرض وإهداء الصور لهم داخل غلاف يحمل شعار الجوازات وتعريفهم بالخدمات المقدمة بالمنافذ الدولية للمسافرين.

واستمع مدير عام الجوازات لشرح عن مهام المركز الإعلامي الذي يقدم الخدمات الإعلامية والتواصل مع الإعلاميين والوسائل الإعلامية وصياغة الأخبار ومعالجة الصور ونشر الأخبار عن طريق بوابة الجوازات الإلكترونية وعرض إصدارات الجوازات الإعلامية والأفلام الوثائقية ونشرها عن طريق حسابات الجوازات على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر ، يوتيوب ، فيسبوك ، سناب شات ) بالإضافة إلى تجهيز استوديو إعلامي متكامل في ركن المركز الإعلامي وتهيئته للقنوات التلفزيونية والوسائل الإعلامية.