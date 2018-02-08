بالصور.. الفريق العتيبي يفتتح معرض قوات الأمن الخاصة بالجنادرية 32

نايف السالم(صدى):

افتتح قائد قوات الأمن الخاصة الفريق الركن مفلح بن سليم العتيبي ، معرض قوات الأمن الخاصة المشارك ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32.

وتجول الفريق العتيبي على أروقة المعرض الذي يقام على مساحة تقدر بـ 5 آلاف متر مربع، ويشتمل على الكثير من التقنيات والأسلحة والتجهيزات والآليات الحديثة والمتطورة، إلى جانب عرض أكثر من 20 نوعاً من المدرعات والعربات المزودة بالأسلحة والعيارات الثقيلة، وعدد كبير من التجهيزات والأسلحة الفردية المنوعة القديمة منها والحديثة والأسلحة المتوسطة.

واستمع قائد قوات الأمن الخاصة خلال الجولة إلى شرح عن ميدان الرماية المكون من 4 مسارات تتيح لزوار المعرض الرماية بأنواع مختلفة من الأسلحة بالطلقات الصبغية، وميدان للتطبيقات الهوائية يتيح كذلك للجمهور المشاركة في انواع من التدريبات الفعلية.