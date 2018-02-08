بالصور.. نائب أمير الشرقية يتفقد مرافق جسر الملك فهد

نايف السالم(صدى):

تفقد الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم الخميس، مرافق جسر الملك فهد، واطلع على المشاريع التي ‏نفذتها المؤسسة والتي يجري تنفيذها حاليا ‏لرفع الطاقة الاستيعابية للمسافرين.

وفور وصل سموه لمركز جسر الملك فهد كان في استقباله مدير مركز جسر الملك فهد، عبدالله بن علي السيف ومدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أحمد بن عبدالرحمن المبارك وعدد من مديري الإدارات، ثم توجهه إلى صالة الاجتماعات وشاهد عرضاً وثائقياً عن جسر الملك فهد منذ تأسيسه والخدمات التي يقدمها.

ووجه سموه خلال الجولة ‏جميع الجهات العاملة في الجسر بتوفير أفضل الخدمات للمسافرين وتسهيل انسيابية الحركة المرورية، مؤكداً سموه بأن حكومتنا ‏الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- وسمو ولي عهده الأمين -يحفظه والله- لم تألُ جهدا في دعم هذا المرفق الحيوي الذي يشكل شريانا اقتصاديا مهما يربط بين مملكتين غاليتين وبما يضمن سهولة التنقل وانسياب حركة الاستيراد والتصدير عبر هذا المنفذ.