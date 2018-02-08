مرور جدة ينفذ برنامج إعداد المرأة للقيادة بالتعاون مع جامعة الأعمال

نايف السالم(صدى):

بدأت إدارة مرور جدة في تنفيذ برنامجها المتكامل لإعداد المرأة السعودية للقيادة بالشراكة والتعاون مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا ، اليوم الخميس ، وذلك تحت عنوان ” المرأة تقود وتقود ” ، ضمن برنامج ملتقى مكة الثقافي بعنوان ” كيف نكون قدوة ؟ ” .

ومن جانبه ، أعرب العميد سليمان الزكري مدير مرور جدة ، عن سعادته بهذا النوع من التعاون الإيجابي ، مشيرًا إلى أن إدارة المرور تسعى من وراء هذه الشراكة إلى تعزيز الجوانب التوعوية في القيادة ، خاصة ً في ظل إبداعات المرأة السعودية الواضحة في الكثير من المشاركات .

وأوضح ” الزكري ” ، أن البرنامج يستهدف التدريب والتوجيه للحد من المخالفات المرورية التي تهدد سلامة المواطنين وتتسبب في وقوع الحوادث كالسرعة وتجاوز الإشارة الحمراء واستخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة ، بالإضافة إلى عدم ربط حزام الأمان .

ولفت مدير مرور جدة ، إلى أن الإدارة قدمت عرضًا مصغرًا لتعريف السيدات بوسائل السلامة في المركبات .