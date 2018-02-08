  • الخميس 8

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. مرور جدة ينفذ برنامج إعداد المرأة للقيادة بالتعاون مع جامعة الأعمال

مرور جدة ينفذ برنامج إعداد المرأة للقيادة بالتعاون مع جامعة الأعمال

مرور جدة ينفذ برنامج إعداد المرأة للقيادة بالتعاون مع جامعة الأعمال
نايف السالم(صدى):

بدأت إدارة مرور جدة في تنفيذ برنامجها المتكامل لإعداد المرأة السعودية للقيادة بالشراكة والتعاون مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا ، اليوم الخميس ، وذلك تحت عنوان ” المرأة تقود وتقود ” ، ضمن برنامج ملتقى مكة الثقافي بعنوان ” كيف نكون قدوة ؟ ” .

ومن جانبه ، أعرب العميد سليمان الزكري مدير مرور جدة ، عن سعادته بهذا النوع من التعاون الإيجابي ، مشيرًا إلى أن إدارة المرور تسعى من وراء هذه الشراكة إلى تعزيز الجوانب التوعوية في القيادة ، خاصة ً في ظل إبداعات المرأة السعودية الواضحة في الكثير من المشاركات .

وأوضح ” الزكري ” ، أن البرنامج يستهدف التدريب والتوجيه للحد من المخالفات المرورية التي تهدد سلامة المواطنين وتتسبب في وقوع الحوادث كالسرعة وتجاوز الإشارة الحمراء واستخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة ، بالإضافة إلى عدم ربط حزام الأمان .

ولفت مدير مرور جدة ، إلى أن الإدارة قدمت عرضًا مصغرًا لتعريف السيدات بوسائل السلامة في المركبات .

 


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *