قوات التحالف العربي تستهدف تعزيزات لمليشيا الحوثي في البيضاء

فهمي محمد(صدى):

شنت مقاتلات التحالف العربي باليمن، اليوم الخميس، غارات على مواقع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، جنوب اعشار في منطقة ساحه بناطع محافظة البيضاء.

كما تجدر الإشارة بأن المقاومة والجيش يخوضان معارك ضارية مع المليشيات الحوثية بمحافظة البيضاء وتتكبد المليشيات خسائر فادحة وهزائم يومية.

وكان الجيش اليمني بدعم من قوات التحالف، قد أعلن تحرير مديرية حيس بالكامل، لتصبح ثاني مديرية في محافظة الحديدة يتم استعادتها من مليشيا الحوثي بعد مديرية الخوخة، ضمن العملية العسكرية المستمرة لاستكمال تحرير الساحل الغربي.