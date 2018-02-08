الفضائح الجنسية تتزايد داخل البرلمان البريطاني

لندن(صدى):

كشفت تقارير عن استمرار الفضائح الجنسية داخل قبة البرلمان البريطاني ، بعدما اتضح أن 19% من العاملين بداخله تعرضوا لأنواع مختلفة من التحرش الجنسي خلال عام 2017 الماضي ، خاصةً في الوقت الذي كانت نسبة النساء فيه ضعف نسبة الرجال .

وأوضحت تقارير أخرى في وقت سابق ، إن نواب البرلمان البريطاني حاولوا الدخول إلى المواقع الإباحية أكثر من 24 ألف مرة بما يعادل 160 طلب تقريبًا لزيارة مواقع إباحية مخصصة للبالغين على الإنترنت في اليوم الواحد .

وأعد مجلس العموم البريطاني تقريرًا استقصائيًا ، نشر اليوم الخميس ، يدعو إلى التعامل مع الشكاوي المقدمة من التحرش بشكل مختلف ، من خلال التغيير الجذري للثقافة التي تدفع البعض للإحجام عن مواجهة رؤساء العمل ، بالإضافة إلى فرض عقوبات رادعة لمن يثبت تحرشهم بمرؤوسيهم .