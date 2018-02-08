اختفاء طفل بعد عودته من المدرسة والعثور عليه في مكان غير متوقع

لندن(صدى):

اجتاز طفل يبلغ من العمر 11 عاما، تحدي على الإنترنت يتطلب منه أن يقوم بالتخفي عن العيون في متجر ضخم، ويقضي الليل كله دون القبض عليه، حتى تمر 24 ساعة، وسط قلق أسرته، واستنفار قوات الشرطة في مدينة شيفلد الانجليزية بعد أن اختفى عن العيون، أثناء عودته إلى البيت من المدرسة.

وعثرت الشرطة على الطفل الذي ويدعى كادن ميرزا، مختبئا في متجر ” إيكيا ” ، وإحساسا منه بالمسؤولية أنشأ والده صفحة على ” فيسبوك ” ، ‏وذهب إلى مدرسته يحذرهم من مواقع مشابهة وتحديات وأفكار مضرة ‏بأبنائهم، وما يمكن القيام به لجعل الآباء ‏والأمهات ‏والأطفال على بينة من مخاطر هذه التحديات.

وطالب والد الطفل، تفتيش ‏جوالات الأطفال ومراقبة ما يشاهدونه على المواقع الإلكترونية، لاسيما وأنه سبق وتم القبض على طفلين آخرين حاولا القيام بنفس التحدي، الأسبوع الماضي، حيث يتضمن التحدي أيضا بناء الحصون داخل المتاجر الكبيرة، بما فيها من منتجات أثناء الليل، قبل أن يتسللوا صباح اليوم التالي دون القبض عليهم.