” الإيسيسكو ” تعلن إطلاق 5 منح مخصصة لمشروعات البحث العلمي

عادل الحربي (صدى):

أعلنت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ” إيسيسكو ” ، إطلاق خمس منح مخصصة لمشروعات البحث العلمي لسنة 2018 في مجالات تقانات المعلومات والاتصال، وتكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا الحيوية الزراعية، وعلوم الهندسة والعلوم التطبيقية، والأعشاب الطبية.

وأوضح بيان صادر عن المنظمة اليوم الخميس، من مقرها بالرباط، أن قيمة المنحة الواحدة تبلغ 10 آلاف دولار أمريكي تصرف على مدى سنتين، ويشترط في المشروع البحثي العلمي المرشح، أن يكون صاحبه من إحدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

كما اشترط، أنه لا يتجاوز عمره 40 عامًا، وحاصلاً على شهادة الدكتوراه في أحد المجالات التي تشملها المنح الخمس، ومنتمياً إلى جامعة عمومية أو مؤسسة بحث حكومية.