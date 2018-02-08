بالفيديو.. عائض القرني يروي رحلته مع السكر

علي القحطاني (صدى):

أكد الداعية الشيخ عائض القرني، أن سافره إلى الصين ساعده كثيرًا في تخلصه من تناول السكر بشكل كبير.

وقال ” القرني ” ، في مقطع فيديو عبر قناته الرسمية على يوتيوب إنه كان معتادًا أن يتناول كميات كبيرة من الشاي بحكم انشغاله الدائم بالقراءة والمطالعة حتى سافر الصين وهناك اكتشف أنهم يتعاملون مع السكر باعتباره من المواد القاتلة هو والملح.

وأشار الداعية، إلى أنه بدأ في التخلص تدريجيًا من السكر في الشاي حتى أصبح يشربه دون سكر تمامًا، موضحًا أنه استفاد أيضا من زيارته إلى الصين في تناول الماء الدافئ القريب من الغليان فور الاستيقاظ من النوم.