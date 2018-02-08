بالصور.. الشباب يواصل تدريباته استعدادًا للقاء الفتح

نواف السالم(صدى):

أجرى الفريق الأول لنادي الشباب مرانه الرئيسي ، اليوم الخميس ، استعدادًا لمواجهة الفتح ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة دوري المحترفين ، يوم السبت المقبل ، بملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية .

وبدأ المدير الفني للفريق دانييل كارينيو ، الحصة التدريبية قبل الأخيرة ، عصر اليوم ، بتمارين إحماء وتسخين ، بالإضافة إلى تمارين لياقية خفيفة بقيادة مدرب اللياقة غونزاليس .

وأخضع المدرب اللاعبين لتطبيق الجمل الفنية الخاصة باللقاء في منتصف الملعب ، ثم ألحقها بمناورة شهدت تطبيق النهج التكتيكي للمباراة ، ليختتم التدريبات بتحددي التشكيلة الأساسية للمباراة ، بعد إنهاء المباراة بتمارين إطالة وتفكيك عضلات .