بوش الابن: لدي ما يؤكد تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية

واشنطن(صدى):

اتهم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو. بوش، اليوم الخميس، روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، كما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه ” خبير تكتيكات نابغ ” .

وقال بوش في مقابلة أجريت خلال مؤتمر أعمال في أبوظبي، إن هناك دليلا واضحا على أن الروس تدخلوا، لكن مدى تأثر النتيجة بهذا مسألة أخرى، مؤكدًا أنهم تدخلوا وهذا يمثل خطورة على الديمقراطية، مضيفا أن روسيا فعلت نفس الشيء خلال الحرب الباردة وبرعت في محاولة التلاعب في الرأي العام بالولايات المتحدة وأوروبا.

وتابع: ” بوتين خبير تكتيكات نابغ لديه القدرة على كشف الضعف واستغلاله ” .

وكان في وقت سابق اتهم الرئيس دونالد ترامب مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ووزارة العدل بتسييس التحقيق في التدخل الروسي لصالح معارضيه من الجمهوريين.

ونفت روسيا بشكل قاطع أي تدخل لها في الانتخابات التي جرت في أواخر العام 2016 وأسفرت عن هزيمة مدوية للجمهوريين.