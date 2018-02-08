بالفيديو.. مواطنة هلالية تشجع فريقها من مدرجات النصر

نواف السالم(صدى):

أفصحت مواطنة تقبل مباراة اليوم الخميس، بين فريقي الهلال والنصر، أنها تشجع نادي الهلال، ومن أجل بناتها اضطرت إلى الجلوس في مدرجات نادي النصر لمشاهدة مباراة ديربي الرياض، تنفيذاً لرغبة بناتها اللاتي يشجعن نادي النصر.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق من أمام ملعب الأمير فيصل بن فهد بـ ” الملز ” الذي تقام عليه المباراة، يوضح ما قامت به المواطنة من أجل أسعاد بناتها.

يُذكر أن إدارة نادي النصر، ممثلة برئيس النادي الأستاذ سلمان بن فهد المالك، قامت بشراء جميع تذاكر مباراة الفريق أمام الهلال ضمن مواجهات الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين لمنحها لجماهير الفريق للدخول مجاناً.

