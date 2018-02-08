بالصور .. ” العيسى ” يرعى حفل جائزة التميز ويكرم الفائزين

حمود العنزي (صدى):

حضر وزير التعليم أحمد العيسى ، حفل جائزة التميز الذي تقيمه الوزارة لتكريم 115 فائزًا وفائزة في فروع الجائزة المختلفة ، مساء اليوم الخميس .

وحرص ” العيسى ” على رعاية الحفل ، لتكريم الفائزين ممن وصلوا للتصفيات النهائية للجائزة ، عبر عدد من الجولات التحكيمية .

ومن جانبه ، أكد وكيل وزارة التعليم الدكتور نياف الجابري ، خلال كلمته بالحفل ، إن الوزارة تهدف إلى تحسين البيئة المحفزة للإبداع والابتكار ، حيث يسعى الوطن دائمًا للاستثمار في أبنائه وبناته لأن هذا هو الاستثمار الأهم والمستدام .

ووجه ” الجابري ” تحية وتقدير لـ ” العيسى ” ، لحرصه المستمر على دعم هذه الجائزة ، عبر إنشاء مراكز التميز في إدارات التعليم ، مثمنًا جهود معالي نائب الوزير الذي اعتمد الدليل التنظيمي لمراكز التميز .