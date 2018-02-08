بالفيديو.. العرفج: ” العمل ” تُدير المنشآت الصغيرة على طريقة التدريب المهني

علي القحطاني (صدى):

قال الكاتب أحمد العرفج، إن وزارة العمل، بقرارها الأخير حول إصدار ” الفاتورة المجمعة ” ،يؤكد أنها تُدير المنشآت الصغيرة على طريقة ” التدريب المهني ” .

وأضاف ” العرفج ” ،خلال استضافته في ” ياهلا بالعرفج ” -مساء يوم الأربعاء- عبر فضائية ” روتانا خليجية ” مع الإعلامي خالد العقيلي، ” نحن جميًعا مع التنظيم الصادر بعد دراسات وليس التنظيم العشوائي، ولا يجب أن ننسى أن المشاريع الصغيرة هي عصب الحياة، فالصين والهند لم تقومان إلا عليها ” .

وتابع ” يجب أن تكون الرسوم على المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل معقول، خاصة في ظل شح الوظائف، ووزارة العمل بقرارها الأخير حول الفاتورة المجمعة أثبتت لنا أنها تُدير هذه المنشآت على شكل تدريب مهني “.

فيما علق ” العرفج ” ، على ما تم إثارته من قبل قطر حول ” تدويل الحرمين ” قائلاً ” كنت أحسن الظن في قطر، ولكن بعد تدويل الحرمين لم يعد لها أي مجال لحُسن الظن، فملكنا -حفظه الله- خادم للحرمين، ونحن من باب أولى جميعنا خدم للحرمين ” .