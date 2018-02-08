وظائف شاغرة بالقوات الخاصة للأمن والحماية

عبدالله الدوسري (صدى):

أتاحت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية ممثلة بالإدارة العامة للقبول المركزي عن فتح باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية جندي ، جندي أول ، عريف ، وكيل رقيب .

وأشارت الوكالة إلى أنه على الراغبين في الالتـحـاق بالوظائف المُعلنة ، التسجيـل عبر الموقع الإلكتروني التوظيفي بوزارة الداخلية ، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل منذ تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة العاشرة من يوم الخميس الموافق 29 / 5 / 1439هـ .

وتمثلت شروط الالتحاق بالوظائف المعلنة في :

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمـعة وغيـر محكـوم عليـه بحـد شرعـي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون مطروداً من إحدى الكليـات أو المعاهد العسكرية.

أن لا يقل عمر المتقدم 17 عاماً ولا يزيد عن 30 عاماً حسب الهوية الوطنية.

أن لا يقل طوله عن 168 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية والمراحل الأخرى.

أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

أن يكون المتقدم لم يسبق له الخدمة العسكرية أو التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

ولفتت وكالة وزارة الداخلية ، إلى أن التعيين سيكون في مواقع القوات الخاصة للأمن والحماية في مشروع الشمال بمنطقة تبوك ومشروع البحر الأحمر في منطقة تبوك والمدينة المنورة ، ومواقع الهيئة الملكية بمحافظة العلا ، أو حسب ما تقتضيه مصلحة العمل .