” ألفابت ” : اندماج ” جوجل ” و ” نيست ” خطوة نحو التطور المستمر

واشنطن(صدى):

قالت ” ألفابت ” ، إن اندماج ” جوجل ” و ” نيست ” ، يعد خطوة جيدة نحول التطور المستمر، كما أنها ستعزز جهودها لتطوير الأجهزة والبرمجيات لتوفير منازل أكثر تطورًا.

وعملت ” نيست ” كوحدة مستقلة منذ شرائها بنحو 3.2 مليار دولار عام 2014، وتجمع منتجاتها المنزلية الذكية بيانات عن مستخدميها.

وتعهدت ” نيست ” سابقا بإبقاء البيانات منفصلة عن عمليات ” جوجل ” الأخرى ولكن خطط الاندماج الجديدة أثارت مخاوف من اختراق الخصوصية، فيما قالت ” جوجل ” إنها ستكشف عن أي تغييرات قد يتم إجراؤها.

وسيمكن لـ ” نيست ” جمع البيانات من المنتجات الأخرى – بما في ذلك السيارات ومتتبعات اللياقة البدنية وحتى الأسرَّة المزودة بأجهزة استشعار – للمساعدة في توفير الطاقة والبقاء في أمان.

وأكدت ” جوجل ” مواصلتها استخدام بيانات مستخدمي ” نيست ” للأغراض المحدودة الموضحة في بيان الخصوصية الخاص بهم مثل توفير وتطوير خدمات ” نيست ” ومنتجاتها.