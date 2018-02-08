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بالفيديو.. جدال بين مشجعات الهلال والنصر قبل انطلاق الديربي

بالفيديو.. جدال بين مشجعات الهلال والنصر قبل انطلاق الديربي
ماجد الاشرم(صدى):

وقع اليوم الخميس، جدلاً بين مشجعات النصر والهلال، داخل المدرجات التي استقبلت العائلات، قبل مباراة الديربي المقامة على ملعب الملز ضمن لقاءات الجولة الـ21 من بطولة دوري المحترفين.

وسيجمع مساء اليوم الخميس، قمة الجولة 21 من الدوري بين الهلال، والذي تصدر الدوري بـ42 نقطة، ونظيره النصر الثالث بـ30 نقطة.


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10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 8087 ] نشر منذ 1 ساعة

*ـــــ️⚽️ـــــ* طـــــــــــــــ☆(❁‿❁)☆ــــــــــــــــيب *ـــــ️⚽️ـــــ*

[ عدد التعليقات: 2773 ] نشر منذ 1 ساعة

يارااااعي انت نصراوي او هلالي .. مو واضح ميولك ☺️

[ عدد التعليقات: 8087 ] نشر منذ 48 دقيقة

*** عــزيزتي ناقده ومتابعه❣️ ***
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أكــون صــريح مَعِـــك ولا تَــزعلــين عـــــــــلي .😢.
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أنـامَنــــــــــــي راعــــــــي طُمبـــــــاخيه️.⚽️.
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أنـا راعــــــــــي بَــــر وحــــــلال ومِــــــزآآآيـــن ألبِـــــــل .🐪🐫🐪.
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وفــي أوقـات فَـــراقــي ــ أكتِب خــواطــر مِنهــا نَثِـــر وشــوي شِــــعِر .📝.📖.

[ عدد التعليقات: 8087 ] نشر منذ 42 دقيقة

*🌹 عــزيزتي ناقده ومتابعه❣️ 🌹*
.
إن شــــــــــاء الله أكـــــــــــون أجَبـــــــت علـــى ســــــــــــوعـالِك .💞⁉️😊💞.

[ عدد التعليقات: 2773 ] نشر منذ 42 دقيقة

طمباخيه يعني كوره 😂 … ههههههههههه ..
يعني عايش بخيمه وفي الصحراء ..!!!😕

[ عدد التعليقات: 2773 ] نشر منذ 38 دقيقة

انا ولاافهم بالحيوانات ولاافهم بالشعر 💔😔

[ عدد التعليقات: 8087 ] نشر منذ 34 دقيقة

*️⚽️️⚽️ *️عــــــــزيزتي ناقـــــــــــــده ومتــــــابعــــــه❣️ ️*️⚽️️⚽️*
.
ولا عمــــــــــري دَخلــــــــــت قِســـــــــــــم ــــ أخبــــــــــاريـاضيـــــــــــيه ــــ .😊😊.

[ عدد التعليقات: 8087 ] نشر منذ 1 دقيقة

*️ عــزيزتي ناقده ومتابعه❣️ ️*
.
*** لأ *** مَنـــــــي عايــــــــش بخــــــــيمه وفـــي الصــــــــحراء ***
.
ألحمــد لله رَبـــــي أنعَــــم عـــلاي بالمـــــــــال وألحـــــلال .🐑🐴🐏🐪🐫🐮.
.
وعايـــش فـي فيــلا ماهــي صِغـيره وعنــدي بيــت شَــــعَر وحــلال بالبَــــر .⛺️.
.
وأنـا وأعــوذ بالله مِــن كَلمــة أنـا واحــــدن مــن أصـحاب مِــزايـــن ألبِـــــل .🐪.

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