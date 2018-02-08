بالفيديو.. جدال بين مشجعات الهلال والنصر قبل انطلاق الديربي

ماجد الاشرم(صدى):

وقع اليوم الخميس، جدلاً بين مشجعات النصر والهلال، داخل المدرجات التي استقبلت العائلات، قبل مباراة الديربي المقامة على ملعب الملز ضمن لقاءات الجولة الـ21 من بطولة دوري المحترفين.

وسيجمع مساء اليوم الخميس، قمة الجولة 21 من الدوري بين الهلال، والذي تصدر الدوري بـ42 نقطة، ونظيره النصر الثالث بـ30 نقطة.