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صورة نادرة للملك عبد العزيز في حقل أبو حدرية النفطي

صورة نادرة للملك عبد العزيز في حقل أبو حدرية النفطي
حمود العنزي(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة للملك عبدالعزيز- رحمه الله-، وهو يشاهد مبتهجًا منصة الحفر في حقل أبو حدرية النفطي بئر رقم 1 عام 1939ميلادية.

كما أظهرت الصورة، الملك سعود -رحمه الله- ولي العهد، وعدد من الأمراء كانوا على يمين الملك عبد العزيز، وعلى شماله بالملابس العربية، فلويد اوليجر رئيس سوكال ” كاسوك ” التي تحولت إلى أرامكو لاحقا.

وتفاعل العديد من النشطاء مع الصورة الذي أعاد نشرها حساب ذاكرة الماضي الجميل، على ” تويتر ” .


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