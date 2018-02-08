صورة قديمة لفتاة تحمل ماعزًا تعبر عن بساطة الماضي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة قديمة أثارت الجدل بين النشطاء لفتاة تحمل ماعزًا صغيرًا على كتفها في الرياض ، لتدل على البساطة التي عاشها أهل الزمن الماضي .
وأعرب المغردون عن سعادتهم بهذه الصورة التي تعبر عن الأصالة التي اختفت في هذا الزمن لتمثل الفخر والاعتزاز في كل زمان ، خاصة ً بعدما بدأت النساء في تركيز اهتمامهن على تربية القطط والكلاب باعتبارها نوعًا من التحضر بدلًا من الماعز .
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2123 ] نشر منذ 13 دقيقة
الماضي الجميل
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26634 ] نشر منذ 10 دقائق
😂😂😂
أشيل الصحن بيدي والعصير
بيدي الثانية وافتح الباب بكوعي
وأطفي اللمبة بجبهتي والشاحن
اشوته برجلي أهم شيء ما ارجع
مرة ثانية
😂 😂 😂
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
تعبت وانت تدور امك في البيت
روح المطبخ واكسر صحن
تطلع لك من تحت الارض
😂 😂 😂
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الا ليت الزمان يعود يوماً
والله ما أدفع ولا ريال لزينة الصف
😂 😂 😂
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
انا احط العصير في الفريزر عشان
يبرد وأنساه لين يجمد وبعدين
اخليه برا وانساه لين يحتر
وبعدين ارجعه الفريزر لين
يجمد وعلى هالحال لين ينسرق
وارتاح
😂 😂 😂
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
أهلي كل ما شافوا جوالي في
الشاحن جابوا لي قصة البيت
اللي احترق
😂 😂 😂
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👦 يمه عندك فلوس ؟
👩 لا ماعندي
👦طيب والفلوس اللي في
شنطتك ؟
👩هذي فلوس الحرمه
ولازالت الحرمه مجهوله للحين
😂😂😂
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امي عادي جداً تصارخ على أخواني الصغار
وانا ساكت ومالي دخل
فجأة 😳 الا الجزمة براسي
تقول: يقلدونك , محد خربهم الا انت..
تدور المشاكل نبع الحنان 😊
😂😂😂😂😂
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واحد يقول ..
اخوى عنده امتحان انجليزي .. واسمعه قاعد يذاكر ..
وطول الوقت اسمعه يقول تهي وتهي .. تهي وتهي ..
استغربت ورحت أشوف الكتاب لقيتها كلمة :
The
واضح مستقبلك ..
تهي عليك وتهي على اللي ذاكر لك ..
😂😂😂😂😂😂
…………………
أخوك الصغير إذا مسك عليك شيء؛تحس انك تتفاوض مع اسرائيلي.
😂مساء الابتسامه😂