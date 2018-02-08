صورة قديمة لفتاة تحمل ماعزًا تعبر عن بساطة الماضي

حمود العنزي (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة قديمة أثارت الجدل بين النشطاء لفتاة تحمل ماعزًا صغيرًا على كتفها في الرياض ، لتدل على البساطة التي عاشها أهل الزمن الماضي .

وأعرب المغردون عن سعادتهم بهذه الصورة التي تعبر عن الأصالة التي اختفت في هذا الزمن لتمثل الفخر والاعتزاز في كل زمان ، خاصة ً بعدما بدأت النساء في تركيز اهتمامهن على تربية القطط والكلاب باعتبارها نوعًا من التحضر بدلًا من الماعز .