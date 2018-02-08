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صورة قديمة لفتاة تحمل ماعزًا تعبر عن بساطة الماضي

صورة قديمة لفتاة تحمل ماعزًا تعبر عن بساطة الماضي
حمود العنزي (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة قديمة أثارت الجدل بين النشطاء لفتاة تحمل ماعزًا صغيرًا على كتفها في الرياض ، لتدل على البساطة التي عاشها أهل الزمن الماضي .

وأعرب المغردون عن سعادتهم بهذه الصورة التي تعبر عن الأصالة التي اختفت في هذا الزمن لتمثل الفخر والاعتزاز في كل زمان ، خاصة ً بعدما بدأت النساء في تركيز اهتمامهن على تربية القطط والكلاب باعتبارها نوعًا من التحضر بدلًا من الماعز .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 26634 ] نشر منذ 10 دقائق

😂😂😂

أشيل الصحن بيدي والعصير
بيدي الثانية وافتح الباب بكوعي
وأطفي اللمبة بجبهتي والشاحن
اشوته برجلي أهم شيء ما ارجع
مرة ثانية
😂 😂 😂
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

تعبت وانت تدور امك في البيت
روح المطبخ واكسر صحن
تطلع لك من تحت الارض
😂 😂 😂
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

الا ليت الزمان يعود يوماً
والله ما أدفع ولا ريال لزينة الصف
😂 😂 😂
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

انا احط العصير في الفريزر عشان
يبرد وأنساه لين يجمد وبعدين
اخليه برا وانساه لين يحتر
وبعدين ارجعه الفريزر لين
يجمد وعلى هالحال لين ينسرق
وارتاح
😂 😂 😂
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

أهلي كل ما شافوا جوالي في
الشاحن جابوا لي قصة البيت
اللي احترق
😂 😂 😂
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

👦 يمه عندك فلوس ؟
👩 لا ماعندي
👦طيب والفلوس اللي في
شنطتك ؟
👩هذي فلوس الحرمه
ولازالت الحرمه مجهوله للحين

😂😂😂
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

امي عادي جداً تصارخ على أخواني الصغار
وانا ساكت ومالي دخل
فجأة 😳 الا الجزمة براسي
تقول: يقلدونك , محد خربهم الا انت..
تدور المشاكل نبع الحنان 😊

😂😂😂😂😂

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

واحد يقول ..
اخوى عنده امتحان انجليزي .. واسمعه قاعد يذاكر ..

وطول الوقت اسمعه يقول تهي وتهي .. تهي وتهي ..

استغربت ورحت أشوف الكتاب لقيتها كلمة :

The

واضح مستقبلك ..
تهي عليك وتهي على اللي ذاكر لك ..
😂😂😂😂😂😂
…………………

أخوك الصغير إذا مسك عليك شيء؛تحس انك تتفاوض مع اسرائيلي.

😂مساء الابتسامه😂

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