نايف السالم(صدى):

قدمت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا، حيث تتيح هذه الخدمة لمن يرغب التعرف على المخالفات المرورية وتفاصيلها.

كما يتيح موقع وزارة الداخلية العديد من الخدمات المرورية منها الاستفسار عن تفاصيل المخالفة المرورية وكذلك خدمة الاستعلام العام عن صلاحية التأمين على المركبات من خلال رقم الهوية ورقم اللوحة الخاصة بالمركبة.

ويمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية عبر مواقع وازرة الداخلية من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت عبر هذا الرابط اضغط هنــــــــا.

ومن ثم الذهاب إلى تبويب الاستعلامات الإلكترونية.

اختيار المرور

اختيار استعلام المخالفات المرورية من بين الخيارات المتاحة على الشاشة.

إدخال رقم الهوية بشكل صحيح.

إدخال الرمز التأكيدي الذي يظهر أسفل الشاشة.

الضغط على كلمة استعلام المخالفات المرورية.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد كشفت عن نيتها إلغاء عدد من المخالفات المرورية التي تم رصدها ضد المواطنين والمقيمين، وذلك بعد التأكد من عدم إشعارهم عبر هواتفهم.