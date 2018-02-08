افتتاح المعرض الدولي للكتاب في الدار البيضاء

مليكة فؤاد(صدى):

افتتحت اليوم بمدينة الدار البيضاء المغربية فعاليات الدورة 24 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، والذي ينظم تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس ويمتد إلى 18 من الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 700 عارضاً يمثلون 45 بلداً من العالم العربي وإفريقيا وأوروبا وأمريكا، واختار خلاله المنظمون جمهورية مصر العربية ضيف شرف لهذه الدورة.

وافتتح فعاليات هذه الدورة التي تشارك بها المملكة العربية السعودية، ولي العهد المغربي صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، بحضور معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب الدكتور عبد العزيز محيي الدين خوجة.

ويقام جناح المملكة بالمعرض على مساحة تقدر بـ 2000 متر مربع، تضم عدداً من الانتاجات الفكرية والعلمية والتراثية التي تبرز ما حققته المملكة من تقدم في مجالات العلوم والثقافة والفكر.

ويضم الجناح أيضا أزيد من مئة عنوان من منشورات حديثة في مختلف المجالات المعرفية والعلمية باللغة العربية وبلغات اجنبية، إضافة إلى مطبوعات الهيئات الحكومية وكبريات الجامعات والمكتبات من 13 جهة بالمملكة، ونماذج من المصاحف والمطبوعات الصادرة عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.