بالفيديو.. إيراني يحرق لافتة على مقر الباسيج بذكرى ثورة الخميني
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لمواطن إيراني يقوم بإحراق لافتة وضعت على مقر الباسيج الذي يحتفل بذكرى ثورة الخميني في مدينة أصفهان.
وشهدت مختلف محافظات إيران منذ أشهر وبشكل مستمر إضرابات واحتجاجات عمالية متواصلة ضد تأخر الرواتب والأجور المنخفضة وتفشي البطالة والفقر، بسبب الفساد المستشري في أجهزة الدولة والذي ينعكس على المواطن العادي ومعيشته بشكل مباشر.
#فيديو_همسايه |
إيراني يوثق قيامه بإحراق لافتة وضعت على مقر #الباسيج الذي يحتفل بذكرى ثورة #الخميني في مدينة #أصفهان.#همسايه #آزادى_ايران #قيام_بهمن #قیام_بهمن۹۶ pic.twitter.com/dmyJUzn9In
— همسايه (@Hmsayh) ٨ فبراير، ٢٠١٨
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