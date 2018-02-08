” الحوثيين ” تفرض نسبة على مشاريع الأمم المتحدة في اليمن

فهمي محمد(صدى):

أكدت مصادر، أن مليشيات الحوثي، فرضت 35 % نسبة على جميع مشاريع الأمم المتحدة في اليمن، وتحصلها نقدا من تكلفة كل مشروع.

وأشارت المصادر، أن ذللك جاء خلال اجتماع لقياداتالحوثيين العليا، وأبلغت منظمة اليونسيف بداية بالقرار الذي اعتبرته المليشات شرطا لتنفيذ اي مشروع في مناطق سيطرتها.

وقالت المصادر، إن المليشيات حددت 35 % نسبة لها عن كل مشروع من الكلفة الإجمالية وأن هذا القرار لا رجعة فيه مطلقا، وفي حال كانت المشاريع مساعدات عينية أو إغاثية تحصل المليشيات الحوثية الإيرانية على ثلث الكمية لها كحصة منزوعة من الكمية الإجمالية للمساعدات الإغاثية.

ولفتت المصادر، إلى أن اليونسيف أوقفت مشروعا لمكافحة وباء الكوليرا في مناطق ريف تعز، بسبب مطالبة المليشيات الحوثية بدفع النسبة في حين تعمل المنظمة داخل المدينة في مناطق سيطرة الشرعية دون أي معوقات.