بالصور.. نفاذ تذاكر ديربي الرياض بين الهلال والنصر

ماجد محمد(صدى):

نفذت تذاكر ديربي الرياض بين الهلال والنصر في قمة الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين، والتي تقام مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد من النفاد، وذلك بعد إقبال مكثف على منافذ البيع من الجماهير.

وكانت تذاكر درجتي المنصة والعائلات قد نفدت بالكامل مساء أمس الأربعاء بعد ساعات قليلة من طرحها في منافذ البيع.

يذكر أن التذاكر المخصصة لجماهير نادي النصر، ستوزع بالمجان على الجماهير الصفراء، بعد أن أعلنت إدارة النادي الأصفر مساء أمس بشراء المتبقي منها.

