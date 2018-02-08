التشكيل النهائي للنصر في لقاء الديربي

نواف السالم(صدى):

انتهت إدارة نادي النصر من تحديد التشكيل النهائي للاعبين المشاركين في لقاء الديربي اليوم الخميس أمام الهلال على ملعب الملز ، ضمن مواجهات الجولة الـ21 من بطولة دوري المحترفين .

ويشارك من اللاعبين في القائمة الأساسية ، حارس المرمى وليد عبدالله واللاعبين برونو أوفيني وليوناردو بيريرا وعمر هوساوي وعبدالرحمن العبيد وإبراهيم غالب ، بالإضافة إلى عبدالعزيز الجبرين وفرجاني ساسي وسعد سهيل وجونيور كابانانغا .

وضمن القائمة الاحتياطية للعالمي ، ينضم حارس المرمى حسين شيعان ، واللاعبين سامي النجعي وعبدالله مادو وأحمد الفريدي وعبدالله الأسطا وعوض خميس آل فرج ، بالإضافة إلى سالم علي وعبدالمؤمن جابو وحسن الراهب .