أمانة الشرقية تعلن فتح باب التسجيل لشغل وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن فتح باب التسجيل لشغل عدد من الوظائف للرجال والنساء، وذلك على برنامجي: “ التشغيل والصيانة، وبرنامج الرقابة الصحية ” ، ووظائف هندسية، وإدارية.

وأوضح مدير عام الشؤون الإدارية والمالية والمشرف العام على الموارد البشرية في أمانة الشرقية محمد بن عبد الله الشعيبي أن الوظائف المعلن عنها تندرج تحت برنامج التشغيل والصيانة، وبرنامج تحسين الرقابة الصحية، بمسمى (مراقب صحي) وبرنامج الرقابة النسائية بمسمى : ( مراقبة ، محاسبة ، إدارية )، وذلك ابتداء من يوم الاثنين الموافق 26 / 5 / 1439 هـ ولمدة خمسة أيام ، على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولائقاً صحياً وحسن السيرة والسلوك، ويكون من المسجلين لدى ديوان الخدمة المدنية ببرنامج ( ساعد/جدارة), لافتاً إلى أن الأفضلية ستكون لمن لديه خبرة سابقة .

ودعا الشعيبي من تتوفر فيه الشروط المذكورة ولديه القدرة المطلوبة للوظيفة المتقدم عليها التقدم عن طريق بوابة الأمانة الرقمية عبر الرابط التالي (هنــــــــــــــا) خلال الفترة المحددة، لافتاً إلى أنه سيتم إجراء الاختبار والمقابلة الشخصية لمن اجتاز الاختبار لهذه الوظائف، فيما سيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط المطلوبة.