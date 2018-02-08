بالصور.. هيونداي سانتافي 2019 تنطلق في كوريا بتصميم بوحي كونا

سول(صدى):

كشفت هيونداي كوريا الجنوبية عن أول صور رسمية لسانتافي 2019 الجديدة وكشفت عن التفاصيل الأولى للجيل الجديدة من السيارة, وحملت السيارة تصميم بوحي أحدث موديلات الشركة التي تشمل كونا ونيكسو ، وتتميز السيارة بواجهة أمامية جريءة وشبكة تهوية كبيرة ومصابيح أمامية رفيعة.

أما مقصورة السيارة فتبدو جديدة مقارنة بالجيل الحالي منها, مع لوحة قيادة جديدة وتصميم مطور للكونسول ونظام ترفيهي مميز وجودة مميزة ورحابة داخلية كبيرة. وجزء من لوحة العدادات رقمي مع جلود داخلية مزدوجة وعجلة قيادة متعددة المهام وفتحات تهوية خلفية ومرايا كهربائية ونظام تحكم بالمناخ مزدوج المناطق.

وتتميز السيارة بوصلة للهاتف الذكي وشحن لاسلكي للهواتف ودعم لنظم آبل كار بلاي وميرورلينك, وتعرف صوتي وتنافس السيارة نيسان اكستريل وروج وتستفيد من نظم مساعدة للسائق مثل التحذير من التصادم الأمامي والتحذير من مغادرة المسار وتحذير للسائق وتجنب التصادم الأمامي.

ويأتي الجيل الرابع من السيارة بطول 4.770 متر وعرض 1.890 متر وذلك بزيادة 70 و10 مم على التوالي مع قاعدة عجلات أطول, وستتوفر السيارة بثلاث محركات تشمل محرك بنزين 2 لتر وديزل 2 و2.2 لتر وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات. وسيبدأ سعر السيارة من 26.512 ألف دولار بينما سعر أعلى نسخة 33.760 ألف دولار.

