رادوي: مباريات الديربي مع النصر ممتعة والشلهوب أفضل لاعب هلالي
أكد لاعب الهلال السابق ميريل رادوي، أن مباريات الفريق أمام النصر كانت ممتعة، حيث تحمل أجواء رائعة في طياتها ، على الرغم من كون اللاعبين يعتبرونها مباراة عادية كأي مباراة أخرى يسعى الفريق للفوز بها .
وأشار ” رادوي ” ، إلى أن أفضل المباريات التي لعبها في الديربي كانت بفوز الهلال على النصر بخماسية مقابل 3 أهداف للعالمي فقط، وذلك عام 2010 ضمن مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين .
وأوضح لاعب الهلال السابق ، إن أفضل لاعب في رأيه من الفريق هو محمد الشلهوب ، قائلًا ” الهلال يمتلك كوكبة من النجوم ، لكن يبقى محمد الشلهوب أكثر اللاعبين الذين أحبهم على المستوى الشخصي وأحب طريقة لعبه وموهبته التي لا يختلف عليها أحد ” .
ورحب ميريل رادوي عن سعادته في حال عرض عليه قيادة نادي الهلال وتدريبه في المستقبل، لافتًا إلى أنه يحمل ذكريات جميلة قضاها مع الفريق طوال مدة لعبه في صفوفه.
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