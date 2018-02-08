طريقة تفعيل خاصية عدم الإزعاج وتغير الخط في التحديث الجديد لـ ” سناب شات “

متابعات(صدى):

أطلق تطبيق ” سناب شات ” عددا من التحديثات عليه، تتضمنت واجهة التطبيق، فضلاع عن إضافة مميزات أخرى.

وشملت التحديث الأخير للتطبيق، خاصية عدم الإزعاج التي تمكن المستخدمين من حجب وصول الإشعارات من بعض المستخدمين، وكذلك ميزة تغيير الخط، والتي تمكّن المستخدمين من اختيار أنماط متنوعة من الخطوط لإضافتها على النصوص المرفقة بالصور والمقاطع.

وترصد ” صدى ” ، فيما يلي كيفية استخدام هاتين الخاصيتين على الأجهزة التي تعمل على نظام التشغيل ” أندرويد ” .

طريقة تفعيل خاصية ” عدم الإزعاج ” :

في البداية يتم النقر على أيقونة الرسالة الموجودة في أسفل يسار الشاشة، أو قم بالدخول إلى قسم الأصدقاء.

من ثم البحث عن الشخص أو الدردشة الجماعية التي تريد تجاهلها واضغط عليها.

ستظهر لك قائمة تحتوي على خيارات مختلفة.

حدد الإعدادات وستظهر لك قائمة منبثقة جديدة.

اختر عدم الإزعاج، بحيث أنك لن تستلم إشعارًا بشأن الرسائل الجديدة من هذا المصدر بعد الآن.

يمكنك عكس هذا الخيار في أي وقت باتباع الخطوات نفسها وتحديد تشغيل الإشعارات.

طريقة استخدام خاصية ” تغيير الخط ” :

قم بالتقاط صورة من الشاشة الرئيسية.

انقر في أي مكان على الصورة وستظهر لك لوحة المفاتيح.

فوق لوحة المفاتيح مباشرة، ستشاهد صفًا جديدًا من أنماط الأحرف المختلفة للاختيار من بينها.

يمكنك الآن اختيار نمط الخط الذي تريد.

الآن يمكنك الكتابة، ويجب أن تظهر الكتابة على الشاشة في نمط الخط المحدد.

يمكنك ضبط لون الخط باستخدام شريط التمرير في الزاوية اليمنى العليا من الواجهة.

بعد الانتهاء من ذلك، فقط اضغط على زر السهم الأزرق في الزاوية اليمنى السفلى لإرسال الصورة إلى أصدقائك.