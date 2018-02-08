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التشكيل النهائي للهلال في لقاء الديربي

التشكيل النهائي للهلال في لقاء الديربي
ماجد الأشرم(صدى):

انتهى مدرب الهلال رامون دياز من تحديد التشكيل النهائي للاعبين المشاركين من صفوف الفريق ضمن القائمتين الأساسية والاحتياطية ، خلال لقاء الديربي اليوم الخميس أمام النصر ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة دوري المحترفين .

ويشارك من القائمة الأساسية عبدالله المعيوف ومحمد البريك وأسامة هوساوي ومحمد جحفلي وياسر الشهراني وعبدالله عطيف ، بالإضافة إلى سلمان الفرج ونيكولاس ميليسي وإيزكويل سيروتي وأشرف بن شرقي ، وجيلمين ريفاس .

وفي قائمة البدلاء ، يشارك علي الحبسي وعبدالله الحافظ وعبدالله الزوري ومحمد الشلهوب وعبدالملك الخيبري وياسر القحطاني ، بالإضافة إلى محمد كنو ومختار فلاتة وأحمد أشرف .

 


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